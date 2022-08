Lothar Matthäus hat FC Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic für dessen Transferpolitik in höchsten Tönen gelobt. Salihamidzic habe Trainer Julian Nagelsmann einen "Eins-mit-Sternchen-Kader zur Verfügung gestellt", schrieb der Rekordnationalspieler und Sky-Experte in seiner Kolumne "So sehe ich das". Am Montag hatte der Rekordmeister den Vertrag mit Salihamidzic um drei Jahre bis 2026 verlängert.

Großes Lob von Lothar Matthäus

Matthäus hob vor allem die Breite des Kaders hervor. "In der letzten Saison hätte der leicht angeschlagene Musiala am Samstag spielen müssen. Jetzt ist es so, dass er das ohne Qualitätsverlust moderieren kann und Woche für Woche das Beste sowie fitteste Team spielen kann - und alle sind herausragend", schrieb der ehemalige Bayern-Profi.

Die Bayern hatten im Sommer zwar Robert Lewandowski an den FC Barcelona verloren, im Gegenzug aber unter anderem Sadio Mane und Matthijs de Ligt geholt. "Man stelle sich nur mal vor, Brazzo wäre es auch noch gelungen, für Tolisso und Süle Ablöse zu generieren. Dann wäre die Transfer-Bilanz der Bayern finanziell auch noch ausgeglichen gewesen. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Aber auch so waren Käufe und Verkäufe das Beste, was man seit Langem auf dem Transfermarkt gesehen hat", so Matthäus.

