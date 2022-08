Kingsley Ehizibue spielte drei Jahre für den 1. FC Köln

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle in der Defensive von Außenverteidiger Kingsley Ehizibue getrennt. Der Niederländer wechselt zum italienischen Erstligisten Udinese Calcio und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2026 mit der Option auf eine weitere Saison. Dies teilte der Klub aus Udine mit, der FC bestätigte den Transfer, der Medienberichten zufolge 1,5 Millionen Euro einbringt, noch nicht.

Beim 0:0 in der Liga gegen den VfB Stuttgart am Sonntag hatten gleich mehrere Defensivspieler Verletzungen erlitten. Innenverteidiger Jeff Chabot falle nach einer Operation am Sprunggelenk "länger" aus, Rechtsverteidiger Benno Schmitz werde konservativ behandelt, teilte der Klub mit. Zudem sei bei Mittelfeldspieler Eric Martel ein Bruch der Mittelhand festgestellt worden. Bei Mathias Olesen steht eine Diagnose noch aus.

"Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Transferschluss ist am Donnerstag.

© 2022 SID