Krzysztof Piatek wechselt bis Saisonende nach Italien

Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Angreifer Krzysztof Piatek gehen getrennte Wege. Die in der laufenden Saison noch sieglosen Berliner verleihen den Polen bis zum Saisonende an den italienischen Erstligisten US Salernitana. Der Serie-A-Klub sicherte sich eine Kaufoption.

"Mit dem Transfer haben wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden. Wir bedanken uns bei Krzysztof für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute", sagte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic.

Piatek war im Januar 2020 für rund 24 Millionen Euro zu den Berlinern gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nie ganz erfüllen. Für die Blau-Weißen stand der 27-Jährige in 58 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm 13 Treffer und vier Vorlagen. Die Rückrunde der Saison 2021/22 verbrachte Piatek leihweise bei der AC Florenz.

Fest plant die Hertha mit der Rückkehr von Luca Wollschläger. Der 19 Jahre alte Angreifer wechselt bis Saisonende zu Rot-Weiss Essen in die 3. Liga. Wollschläger hatte in der Vorwoche seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

