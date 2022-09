Bayern Leverkusen muss Boden gutmachen

Der ehemalige Nationalstürmer Ulf Kirsten traut seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen nach dessen Fehlstart in die Bundesligasaison eine Aufholjagd zu. "Man hat in Mainz die Kurve bekommen, und die Mannschaft kann das ausgleichen. Die Mannschaft muss sich finden, und dann können sie eine Serie starten und auch wieder den Anschluss nach oben finden", sagte der 56-Jährige bei Sportradio Deutschland.

Leverkusen war im Pokal an Elversberg gescheitert und verlor auch die ersten drei Ligaspiele, ehe ein 3:0 in Mainz folgte. "Die Mannschaft ist stark genug, um mit diesem Start klarzukommen", sagte Kirsten, der in seiner Zeit in Leverkusen (1990 bis 2003) dreimal Bundesliga-Torschützenkönig geworden war.

