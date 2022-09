Der BVB geht als Favorit ins Revierderby

Foto: FIRO/FIRO/SID

Borussia Dortmund geht bei der Rückkehr des Revierderbys in der Fußball-Bundesliga als haushoher Favorit in die Partie. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen Schalke 04, zahlt der Sportwettenanbieter bwin gerade einmal das 1,38-fache des Einsatzes zurück. Für einen Erfolg der Knappen liegt die Quote bei 7,00.

Noch klarer favorisiert ist am 7. Spieltag lediglich Bayern München. Für einen Sieg des Rekordmeisters gegen den FC Augsburg gibt es nur das 1,15-fache des Einsatzes.

© 2022 SID