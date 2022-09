Nach dem Klassenerhalt stürmten die VfB-Fans den Platz

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro für den Platzsturm seiner Fans am 34. Spieltag der vergangenen Saison zahlen. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies die Berufung der Schwaben gegen das Bußgeld in letzter Instanz zurück.

Am letzten Spieltag der zurückliegenden Spielzeit hatten Anhänger des VfB den Platz gestürmt, nachdem Stuttgart gegen den 1. FC Köln den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte. In der Nachspielzeit hatte VfB-Kapitän Wataru Endo den 2:1-Siegtreffer für den fünfmaligen deutschen Meister erzielt.

