Letsch wird Cheftrainer "anne Castroper"

Foto: AFP/SID/JEAN-FRANCOIS MONIER

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Thomas Letsch als neuen Trainer verpflichtet. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 54-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim und erhält bei den Westfalen einen Vertrag bis 2024.

Letsch, für den eine Ablösesumme fällig war, tritt beim VfL in die Fußstapfen von Thomas Reis, der in der vergangenen Woche nach einem historischen Saisonfehlstart gehen musste. Zwischenzeitlich hatte Heiko Butscher die Bochumer betreut, Letsch wird am kommenden Montag sein erstes Training leiten.

Der Fußballlehrer Letsch war unter anderem für Erzgebirge Aue, Austria Wien und in verschiedenen Funktionen bei RB Salzburg tätig gewesen. Seit 1. Juli 2020 war der gebürtige Esslinger Trainer bei Vitesse und besaß dort einen Vertrag bis zum Saisonende.

© 2022 SID