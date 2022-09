Federer bestreitet sein letztes Match

Foto: AFP/SID/GLYN KIRK

Tennis-Superstar Roger Federer bestreitet das letzte Match seiner einzigartigen Karriere. Der Schweizer tritt an der Seite seines langjährigen Rivalen Rafael Nadal beim Laver Cup in London zum Doppel an. Gegner am späten Freitagabend sind Jack Sock und Frances Tiafoe aus den USA.

Die deutsche Nationalmannschaft kann im Heimspiel gegen Ungarn mit einem Sieg die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe A3 übernehmen. Unter Bundestrainer Hansi Flick ist die DFB-Auswahl in 13 Spielen noch ungeschlagen. Anstoß in Leipzig ist um 20.45 Uhr.

Bei der Ruder-WM im tschechischen Racice wird es für Oliver Zeidler ernst. Der Einer-Titelverteidiger bestreitet ebenso wie die EM-Dritte Alexandra Föster sein Halbfinale. Auch der zuletzt schwächelnde Männer-Achter ist im Hoffnungslauf gefordert.

© 2022 SID