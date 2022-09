Für Hannes Wolf ist das Fußball-Jahr gelaufen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in den weiteren Spielen in diesem Jahr definitiv auf Mittelfeldspieler Hannes Wolf verzichten. Der 23-jährige Österreicher muss an der Schulter operiert werden. Dies bestätigte Borussia-Trainer Daniel Farke in der Rheinischen Post.

Zuvor waren schon Ko Itakura und Florian Neuhaus für die restlichen Spiele in 2022 ausgefallen. Wolf hatte beim 3:0 gegen RB Leipzig einen Labrumabriss im Schultergelenk erlitten. Wolf war kurz nach seiner Einwechslung im Zweikampf mit seinem Landsmann Xaver Schlager unglücklich auf die rechte Schulter gefallen und in der Folge wieder ausgewechselt worden.

© 2022 SID