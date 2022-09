Cristiano Ronaldo (r.) will mit Portugal in die Endrunde

In der Nations League werden die zwei noch fehlenden Teams für die Endrunde im Juni gesucht. In der Gruppe A2 machen Tabellenführer Portugal und Spanien den Teilnehmer im direkten Duell ebenso unter sich aus wie Spitzenreiter Ungarn und Europameister Italien in der Gruppe A3. Schon für das Final Four qualifiziert sind Kroatien und die Niederlande.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet fünf Tage nach dem 0:1 gegen Frankreich ihren nächsten Härtetest. In Sheffield trifft das Team von Trainer Antonio Di Salvo auf den zweimaligen U21-Europameister England. Anpfiff ist um 20.45 Uhr MESZ.

