Kruse fehlt wegen Muskelverletzung mehrere Wochen

Der von den Spielen des VfL Wolfsburg ausgeschlossene Max Kruse muss nun auch eine Trainingspause einlegen. Der bei Trainer Niko Kovac in Ungnade gefallene Ex-Nationalspieler hatte eine Übungseinheit am Dienstag abbrechen müssen und zog sich eine "schwere Muskelverletzung" im linken Oberschenkel zu. Dies bestätige der VfL dem SID am Mittwoch auf Anfrage. Kruse steht damit nach Klubangaben für "mehrere Wochen" nicht zur Verfügung.

Kovac hatte vor zwei Wochen angekündigt, dass Kruse trotz eines Vertrages bis zum Saisonende kein Spiel mehr für die Niedersachsen bestreiten wird und diese Maßnahme mit dessen fehlender Identifikation mit dem Verein begründet. Der Offensivspieler durfte jedoch weiterhin am Training teilnehmen.

Kruse hatte sich in Wolfsburg fit halten wollen, um den VfL nach der Hinrunde zu verlassen und im Januar bei einem neuen Klub durchzustarten. Doch auch das Training findet bis auf Weiteres ohne ihn statt.

