Dreesen gehört seit 2013 zum Bayern-Vorstand

Foto: FIRO/FIRO/SID/firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht

Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen (55) wird den Fußball-Rekordmeister Bayern München nach Vertragsablauf am Ende dieser Saison verlassen. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, werde Dreesen seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht verlängern. Neuer Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender wird ab dem 1. Juli 2023 Michael Diederich (57).

"Ich möchte mich im Namen des gesamten FC Bayern sehr herzlich bei Jan-Christian Dreesen für seinen hervorragenden Einsatz und seine großartigen Leistungen für den FC Bayern bedanken", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer und ergänzte mit Blick auf dessen Nachfolger: "Wir sind überzeugt, dass Michael Diederich einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft des FC Bayern München leisten wird."

Diederich ist derzeit Sprecher des Vorstandes der Unicredit Bank AG, für die er seit 1996 in verschiedenen Führungspositionen tätig ist. Zudem ist er seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrates der FC Bayern München AG. Um einen "reibungslosen Übergang" zu gewährleisten, wird Diederich bereits am 1. April 2023 als reguläres Mitglied in den Vorstand berufen, teilte der Klub mit.

Dreesen gehört seit Februar 2013 dem Vorstand des Rekordmeisters an. "Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mich nun entschlossen, nach dieser außergewöhnlichen Dekade meine persönlichen Ziele noch einmal neu zu definieren", sagte er: "Ich hatte fantastische zehn Jahre beim FC Bayern."

© 2022 SID