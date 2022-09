Bayern ist gegen schwach gestartete Leverkusener Favorit

Trotz Ergebniskrise geht der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München als klarer Favorit in das Bundesliga-Duell mit Bayer Leverkusen. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg der Werkself am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) das 7,25-fache des Einsatzes zurück, ein Bayern-Erfolg nach zuletzt vier Liga-Partien ohne Dreier ist mit der Quote 1,34 notiert.

Borussia Dortmund reist mit Sieg-Quote 2,05 als weniger deutlicher Favorit zum 1. FC Köln, der beim Wiedersehen mit seinem Ex-Stürmer Anthony Modeste mit Quote 3,30 notiert ist. Zudem gilt Spitzenreiter Union Berlin (beide Samstag, 15.30 Uhr/Sky) mit einer Quote von 3,25 als Außenseiter bei bei Eintracht Frankfurt (Quote 2,20).

