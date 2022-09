Lucas Höler (r.) steht Streich bald wieder zur Verfügung

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Stürmer Lucas Höler. "Man kann davon ausgehen, dass er zeitnah wieder im Kader ist", sagte Streich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05: "Von Anfang an wird er sicher nicht spielen. Vielleicht ist er auf der Bank am Samstag, vielleicht auch nicht."

Höler hatte sich im Juli im Trainingslager im österreichischen Schruns den Mittelfuß gebrochen und musste länger pausieren. Der 28-Jährige hatte Mitte September sein Comeback für die Drittligamannschaft der Breisgauer gefeiert.

In Mainz sieht Streich einen "schwierigen" Gegner und ergänzte: "Aber welches Bundesliga-Spiel ist nicht schwierig?" Mainz habe Energie und Power und werde seinem Team "läuferisch und zweikampfmäßig alles abverlangen", sagte der 57-Jährige.

