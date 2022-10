Für Modeste und den BVB läuft es momentan nicht rund

Foto: FIRO/FIRO/SID

FC-Trainer Steffen Baumgart hat am Sonntag vehement Partei für seinen einstigen Schützling Anthony Modeste ergriffen, der beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in der Kritik steht. "Es ist nicht in Ordnung, was auf ihn einprasselt. Er ist ein Spieler, einer von vielen. Er ist nicht für die Krise von Borussia Dortmund verantwortlich", sagte der Coach des 1. FC Köln bei Bild-TV.

Am Samstag hatten die Schwarz-Gelben 2:3 bei den Rheinländern verloren, Modeste war erneut leer ausgegangen. Baumgart weiter: "Das an einer Person festzumachen, wie es gerade gemacht wird, ist nach Ausreden suchen. Das akzeptiere ich nicht. Er ist ein Mensch, der sehr wichtig für uns war, auch wenn er den Verein verlassen hat." Seiner Meinung nach seien es "persönliche Angriffe, da geht es nicht um Kritik. Damit habe ich sowieso ein Problem", so Baumgart.

© 2022 SID