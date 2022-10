VIDEO: Horror-Szene in der Deutschen Bundesliga!

Bitterer Moment bei der Partie Schalke gegen Augsburg! Ein S04-Star verletzte sich zur zweiten Halbzeit der Begegnung so schwer, dass er verletzt rausmusste. Und ja, das tut beim beim Zusehen richtig weh. In der 49. Minute blockte S04-Verteidiger Sepp van den Berg einen Schuss von Gegenspieler Berisha aus spitzem Winkel, knickte danach beim Auftreten extrem unglücklich um. Eine hässliche Szene, die man so schon lange nicht mehr sah. Der Niederländer ging zu Boden, fasste sich an seinem Knöchel und wurde lange von den Ärzten behandelt. Wenig später dann die bittere Nachricht: er muss raus. Van den Berg wurde anschließend mit der Trage vom Platz gebracht und den Applaus der Schalke-Anhänger.

Für den Innenverteidiger kam anschließend der andere Neuzugang Leo Greiml (Ex-Rapidler) in die Partie, der in den letzten 40 Minuten gemeinsam an der Seite von Maya Yoshida verteidigte.

Die Horror-Szene im Video:

Noch gibt es keine Diagnose um van den Bergs Verletzung. Allerdings sah es auf den TV-Bildern wirklich schlimm aus. Auf Twitter schrieb der S04-Account: „Sepp van den Berg befindet sich mit Verdacht auf eine Knöchelverletzung auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir drücken dir die Daumen, Sepp.“