Trainerwechsel in der Deutschen Bundesliga! Für Gerardo Seoane wurde die Luft bei Bayer Leverkusen nach der Niederlage in der Champions League immer dünner. Laut dem „Kölner Stadtanzeiger“ trennt sich Bayer Leverkusen nach der Pleiten-Serie nun von jenem Trainer, dessen Mannschaft nach acht Runden bei nur fünf Punkten hält. Ligaportal hatte bereits berichtet, dass nach dem 0:2 in Porto in der Champions League alle Zeichen auf eine Trennung stehen. Eine offizielle Bekanntmachung des Klubs soll noch im Laufe des Mittwochs erfolgen.

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Die Bosse machten nach dem Spiel keine Aussagen mehr zur Zukunft des Noch-Trainers. Es ist davon auszugehen, dass sie sich am Mittwochnachmittag nach der Ankunft aus Porto zusammensetzen und die Trennung beschließen.

Seoane hatte den Bundesligisten zum Start der letzten Saison übernommen, die Leverkusener auf Platz drei und in die Champions League geführt. In der laufenden Spielzeit konnte der Schweizer aber nur zwei von zwölf Pflichtspielen gewinnen. Zu den Pleiten zählt auch das peinliche 3:4 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Elversberg.

