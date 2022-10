Svensson hat viel Respekt vor der Offensive von Leipzig



Trainer Bo Svensson von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den kommenden Gegner RB Leipzig in höchsten Tönen gelobt. "Man muss sich die letzten Spiele nur anschauen gegen Celtic und Bochum: RB hat eine offensive Qualität, die sonst nur die Bayern haben", sagte der 43-Jährige am Donnerstag. "Das sind Spiele, wo du viel richtig machen musst, um eine Chance zu haben."

Der Cheftrainer der 05er lobte noch einmal die Leistung der Mannschaft bei der 1:2-Niederlage in Freiburg am vergangenen Wochenende und forderte eine ähnliche Vorstellung: "Wir wissen, was zu tun ist - das wird uns trotzdem nicht automatisch Punkte gegen eine solche Topmannschaft bringen. Wir werden alles dafür geben, um die Leipziger vor Herausforderungen zu stellen."

Wieder dabei sein wird nach Rotsperre und Verletzungspause Alexander Hack. Svensson kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

