Marco Rose und RB Leipzig treffen auf Mainz 05

Trainer Marco Rose vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig freut sich vor dem Gastspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Rückkehr in die alte Heimat. "Ich habe eine Menge Verbindung dahin. Es wird immer eine besondere Stadt, ein besonderer Verein für mich sein", sagte Rose.

Der 46-Jährige verbrachte mehrere Jahre als Spieler in Mainz, bei den Rheinhessen startete Rose als Co-Trainer auch seine Laufbahn als Coach. "Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und dort eine tolle Zeit gehabt. Meine Tochter ist in Mainz geboren, wir haben noch immer viele Freunde dort", sagte Rose.

Am 9. Spieltag der Bundesliga erwartet Rose von den Mainzern "eine hohes Maß an Aggressivität. Dafür stand Mainz auch immer. Es ist eine gute Mannschaft, wir müssen richtig dagegenhalten. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir keine Chance", sagte Rose, der angesichts der Dreifachbelastung eine Rotation in der Startelf ankündigte.

