www.cashpoint.com präsentiert: Borussia Dortmund geht mit Rückkehrer Mats Hummels, aber ohne Kapitän Marco Reus und wohl auch ohne Stammtorwart Gregor Kobel ins Top-Duell mit dem FC Bayern München am Samstag - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Wie BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag erklärte, sei Reus neben seiner Sprunggelenksverletzung auch noch krank gewesen: "Er konnte deshalb in seiner Reha nicht die richtigen Schritte machen."

Dortmunds Kapitän Reus und Innenverteidiger Hummels

Foto: FIRO/FIRO/SID

Bei Kobel müsse das Abschlusstraining abgewartet werden. Auf Alexander Meyer sei aber Verlass, das habe der Ersatztorhüter zuletzt mit einer starken Leistung beim FC Sevilla (4:1) erneut bewiesen, sagte Terzic. Hummels, Marius Wolf und Gio Reyna seien "wieder voll im Training".

Erwartet wird, dass Youssoufa Moukoko im Sturm erneut den Vorzug vor Anthony Modeste erhält. Terzic wich der Frage aus: "Wir haben zwei Jungs, denen wir das absolute Vertrauen aussprechen. Wir werden die für uns passende Lösung finden." Am besten sollten beide Spieler treffen.

Nötig sei am Samstag die unbedingte Unterstützung der Fans im mit 81.365 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften Stadion. "Wir werden diesen Funken brauchen", sagte Terzic, "aber wir müssen auch zeigen, dass wir von Beginn an daran glauben, als Sieger vom Platz zu gehen."

Er habe mit seinem Trainerteam daran gearbeitet, die Torgefahr zu erhöhen. "Wir müssen mehr Bälle in gefährliche Zonen bringen und insgesamt mit mehr Leuten in Räumen stehen, die Tore versprechen", betonte er.

© 2022 SID