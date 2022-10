www.cashpoint.com präsentiert: Karl-Heinz Rummenigge sieht im Abgang von Trainer Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund einen wichtigen Grund für die Dominanz von Serienmeister FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. "Jürgen Klopp hatte in Dortmund eine Schlüsselposition inne, er hat den Verein zusammengehalten und auf ein neues Niveau gehievt. Seit seinem Abgang fehlt in Dortmund Konstanz auf der Trainerposition", sagte der langjährige Vorstandschef der Bayern den Zeitungen der Funke Mediengruppe. BVB-Coach Edin Terzic traut Rummenigge aber zu, "dies zu ändern". Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Rummenigge: Klopp-Abgang hat BVB geschadet

Foto: FIRO/FIRO/SID

Zudem trägt die unterschiedliche Philosophie zur Überlegenheit des deutschen Rekordmeisters bei. "Bayern München hat es in der Regel nicht nötig, Starspieler zu verkaufen, um die Bilanz aufzubessern. In Dortmund wird stattdessen jetzt schon über einen Abgang von Jude Bellingham gesprochen. Der FC Bayern würde einen solchen Spieler nicht verkaufen", sagte der 67-Jährige.

Im Topspiel am Samstagabend - ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - in Dortmund rechnet der Europameister von 1980 aber mit einer offenen Angelegenheit. "Wenn man sämtliche Kader der Bundesliga betrachtet, besitzt Bayern München den stärksten und Dortmund den zweitstärksten Kader. Aber mit den über 80.000 Menschen im Stadion ist viel möglich", sagte Rummenigge. Wenn die Stimmung hochkoche, "dann kann die einem Profi viel Respekt einflößen. Wenn die Fans auf der Südtribüne loslegen, ist das mit dem Bernabeu von Real Madrid vergleichbar, das habe ich schon am eigenen Leib erlebt."

© 2022 SID