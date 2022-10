Verteidiger Hummels kehrt in die Startelf zurück

Mats Hummels kehrt für das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky) in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Weltmeister von 2014 verteidigt in einer defensiven Dreierkette neben Nico Schlotterbeck und dem früheren Bayern-Profi Niklas Süle. Auch Emre Can spielt wie bereits beim FC Sevilla (4:1) von Beginn an - erneut stürmt Youssoufa Moukoko.

Bei den Bayern sitzt Joshua Kimmich nach überstandener Corona-Erkrankung zunächst auf der Bank. Kingsley Coman ist zurück, steht aber nicht in der Startelf. Trainer Julian Nagelsmann hatte erklärt, er traue dem Franzosen "30, vielleicht 40 Minuten" zu.

