Bundesliga: Schalke 04 setzt weiter auf Frank Kramer

Foto: AFP/SID/ROBERTO PFEIL

Trainer Frank Kramer wird offenbar auch am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim die sportliche Verantwortung bei den Königsblauen tragen. Nach der 0:4-Pleite am Samstag bei Bayer Leverkusen veröffentlichte der Aufsteiger am Samstagabend ein entsprechendes Statement.

"Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht. Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen", hieß es darin. Nach dem Spiel in der BayArena hatte es vonseiten der Schalker Verantwortlichen zunächst keine Aussagen gegeben.

© 2022 SID