München spielt in der Champions League in Pilsen

Nach dem Rückschlag in der Bundesliga will Rekordmeister Bayern München in der Champions League den Einzug in die K.o.-Runde vorzeitig perfekt machen. Bei Viktoria Pilsen ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann trotz der Liga-Krise klarer Favorit. Für Eintracht Frankfurt bei Tottenham Hotspur und Bayer Leverkusen gegen den FC Porto geht es am 4. Spieltag der Gruppenphase darum, den Anschluss zu halten. Die Partien starten um 21.00 Uhr.

Knapp 21 Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris will das erfolgsverwöhnte deutsche Bahnrad-Team um Sprintkönigin Emma Hinze eine weitere Duftmarke setzen. Nahe Paris startet am Mittwoch die Bahnrad-WM in Montigny-le-Bretonneux, bei der sich Hinze Chancen auf mehrere Goldmedaillen ausrechnet, am ersten Wettkampftag im Teamsprint ab 18.30 Uhr.

