Maxim Leitsch steht Mainz vorerst nicht zur Verfügung

Innenverteidiger Maxim Leitsch vom 1. FSV Mainz 05 leidet an einem körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand, der 24-Jährige wird dem Fußball-Bundesligisten daher bis auf Weiteres nicht in den Spielen zur Verfügung stehen. Nach Angaben der Rheinhessen kann Leitsch derzeit nur leichtes Training absolvieren.

Die Erschöpfung sei "möglicherweise Folge einer überstandenen Infektion", teilten die 05er mit. Der im Sommer vom Ligakonkurrenten VfL Bochum verpflichtete Leitsch werde sich weiteren medizinischen Untersuchungen und Tests unterziehen.

Leitsch hatte in dieser Saison an den ersten sieben Spieltagen in der Mainzer Startelf gestanden, ehe er aufgrund einer Muskelprellung ausfiel.

