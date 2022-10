Füllkrug ist immer wieder Thema für die WM

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Trainer Ole Werner (34) von Werder Bremen bleibt in der Frage nach einer WM-Nominierung von Angreifer Niclas Füllkrug (29) gelassen. "Wir versuchen jede Woche, eine gute Leitung zu bringen und die Spieler zu unterstützen", sagte Werner am Donnerstag vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können."

Bundestrainer Hansi Flick hatte Füllkrug zuletzt ausdrücklich gelobt. "Er gibt uns etwas, was wir in der Form nicht haben von der Qualität", sagte Flick am Rande der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen: "Er verkörpert vieles, was einen Zentrumsstürmer ausmacht."

Füllkrug führt mit acht Toren die aktuelle Bundesliga-Torschützenliste an. Nur drei Werder-Spieler hatten zu diesem Saisonzeitpunkt auch schon so oft getroffen: Miroslav Klose (10) und Ivan Klasnic (8) 2005/06 sowie Rudi Völler 1985/86 (8).

© 2022 SID