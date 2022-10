Frank Kramer ist als Trainer bei Schalke angezählt

Letzte Chance für Frank Kramer: Der Trainer ist beim Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 angezählt. Nach drei Niederlagen in Folge und dem Absturz auf den Relegationsplatz muss sein Team am Freitag gegen die TSG Hoffenheim liefern. Deren Coach Andre Breitenreiter kehrt in dem Spiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Hamburg im Fußballfieber: Das Zweitliga-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV elektrisiert die Stadt. Der HSV möchte seine Tabellenführung verteidigen, der Kiezklub derweil wichtige Punkte sammeln, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Doch die wichtigste Frage ist: Wer ist die Nummer eins in der Hansestadt? Los geht's um 18.30 Uhr. Im zweiten Freitagsspiel reist Hansa Rostock zum Tabellen-17. SpVgg Greuther Fürth.

