Bremens Milos Veljkovic fällt gegen Mainz aus

Foto: FIRO/FIRO/SID

Trainer Ole Werner (34) von Werder Bremen muss gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) auch auf Abwehrchef Milos Veljkovic (27) verzichten. Der Innenverteidiger konnte am Freitag wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel nicht trainieren und fällt damit aus, wie der Tabellenfünfte mitteilte.

Zudem stehen neben dem Langzeitverletzten Manuel Mbom (Reha nach Achillessehnenriss) auch Leonardo Bittencourt (krank) und Nicolai Rapp (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung.

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie bleibt Werner dennoch gelassen. "Wir sind inzwischen so klar in den Abläufen, dass wir das mannschaftlichen kompensieren müssen", sagte er.

© 2022 SID