Kehrt in den Wolfsburger Kader zurück: Jonas Wind

Foto: FIRO/FIRO/SID

Stürmer Jonas Wind vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg steht am Samstag im Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) nach über zwei Monaten erstmals wieder im Kader der Niedersachsen. "Es ist schön, dass er wieder dabei ist", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag: "Wir brauchen solche Spieler."

Der Däne hatte sich am ersten Spieltag gegen Werder Bremen (2:2) eine Oberschenkelverletzung zugezogen und bislang nur ein Pflichtspiel in dieser Spielzeit bestritten. Einen Startelf-Einsatz schloss der Übungsleiter aber aus.

Seine Mannschaft sieht Kovac aktuell in "einer ordentlichen Phase. Diese wollen wir nutzen, um drei Punkte mitzunehmen". Nach Siegen gegen den VfB Stuttgart (3:2) und dem Punktgewinn beim FC Augsburg (1:1) streben die Gastgeber das dritte Spiel ohne Niederlage in Serie an.

Voll des Lobes war der Trainer für die Gäste vom Niederrhein. "Gladbach macht es in dieser Saison außergewöhnlich gut", so Kovac, der am Samstag seinen 51. Geburtstag feiert: "Es ist eine spielstarke Mannschaft, die Lösungen nach vorne hat." Für sein Team bedeute dies, "dem Gegner diese zu nehmen, aber auch unsere eigenen zu finden".

