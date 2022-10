Bundesliga-Klub FC Schalke 04 hat nach der gestrigen Cup-Pleite Trainer Frank Kramer gefeuert. Nach einer indiskutablen Leistung bei der TSG Hoffenheim, bei der die Knappen vier Tage nach dem 0:3 gegen den gleichen Gegner dieses Mal sogar 1:5 verloren, zog die Vereinsführung einen Schlussstrich und feuerte den Trainer. Sportdirektor Rouven Schröder hatte nach der ersten Pleite gegen die TSG dem Schalke-Coach zunächst noch eine Jobgarantie bis zum kommenden Sonntag gegeben, rückte gestern aber davon ab.

Frank Kramer muss seinen Sessel räumen.

Foto: FIRO/FIRO/SID/.

„Ja, im Endeffekt, das Spiel heute hat ein klares Bild gezeigt“, sagte er auf die Frage, ob er die Situation um Kramer jetzt neu bewerten müsse. „Ich habe gerade der Mannschaft auch mitgeteilt, dass wir so nicht weitermachen können und das ist auch unser klares Ziel, dass wir es so nicht machen.“ „Frank Kramer ist ein armer Hund.“ Jeder sei „in seiner Rolle in der Verantwortung.“ Der Coach selbst gab sich niedergeschlagen: „Es war unbestritten unsere schlechteste Saisonleistung. Schlechter geht es ja auch nicht“, gestand Kramer: „Die Wehrlosigkeit ist mir fast ein Rätsel. Wir haben alle den Verein im Stich gelassen.“

Reis mit Verspätung doch Schalke-Coach?

Mit Thomas Reis, der vor rund einem Monat beim VfL Bochum entlassen wurde, steht der Kramer-Nachfolger schon in den Startlöchern. Mit dem 49-Jährigen soll sich S04 schon im Sommer einig gewesen sein, Bochum erteilte jedoch keine Freigabe.

