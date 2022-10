Nagelsmann kann auf fast alle Spieler zurückgreifen

Foto: AFP/AFP/Michal Cizek

Trainer Julian Nagelsmann von Rekordmeister Bayern München kann im Bundesliga-Topspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg aus dem Vollen schöpfen. Nur Nationaltorwart Manuel Neuer fällt mit Schulterproblemen wie in der Champions League in Pilsen aus. Wieder mit dabei sind die zuletzt angeschlagenen Alphonso Davies, Serge Gnabry und Thomas Müller, auch Jamal Musiala und Matthijs de Ligt dürften zum Kader gehören.

Für Freiburg, das beste Auswärtsteam der Liga, fand Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Samstagvormittag lobende Worte. Das Team von Christian Streich zeichne ein "extremer Wiedererkennungswert" aus. Die Freiburger "haben klare Abläufe, die man immer sieht, in jedem Spiel. Da sieht man, dass eine Ausbildung dahintersteckt und das Zusammenspiel zwischen Spielern und Trainer gut ist", so Nagelsmann.

Bei allem Respekt für den Gegner und Spitzenreiter Union Berlin, der am "Super Sonntag" Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN) empfängt, beschäftigt sich Nagelsmann vor allem mit der eigenen Mannschaft: "Wir sind gefordert, Ergebnisse zu liefern." Das Spiel des Vierten (Bayern) gegen den Zweiten (Freiburg) sei "wichtig, um unseren Punkteschnitt zu verbessern und dahin zu kommen, wo wir hin wollen".

Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Bundesligaspielen stehen die Bayern unter Druck - und die Verantwortlichen im Fokus der Fans. Am Samstagabend (18 Uhr) ist die Mitgliederversammlung im Audi Dome angesetzt. Die hitzige Debatte um die Verlängerung des umstrittenen Sponsoring-Vertrags mit Qatar Airways steht im Mittelpunkt.

© 2022 SID