Der BVB ist aktuell zu Gast beim 1. FC Union Berlin an der alten Försterei. Und liegt seit der 8. Minute hinten! Und das Tor war ein echter Schockmoment für die Gäste. Denn: Was für ein Missgeschick von Keeper Kobel! Bei einem Rückpass will Dortmunds Schlussmann den Ball nach links spielen, rutscht dabei aber aus und trifft die Kugel nicht. Haberer hat freie Bahn und schiebt ins leere Tor ein - 1:0.

Aktuell steht es bereits 2:0 für die Union. Hier geht's zum Live-Ticker.