Bayern München muss vorerst auf Leroy Sane verzichten. Der Nationalspieler zog sich am Sonntagabend beim 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters einen Muskelfaserriss im linken hinten Oberschenkel zu. Damit müssen die Bayern auf ihren besten Mann mehrere Wochen verzichten!

Leroy Sane fällt verletzungsbedingt aus

Sane war gegen Freiburg in der 76. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte er eine starke Leistung gezeigt und neben seiner Vorlage zum 2:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting (33.) das 3:0 selbst erzielt (53.). Gegen Freiburg war Sané wieder einmal der beste Spieler auf dem Feld. Nach einem Leistungstief ist der Nationalspieler (10 Tore/5 Vorlagen in 15 Spielen) in der Form seines Lebens.

