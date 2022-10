Bochum bereitet sich auf Abstiegskampf in Spanien vor

Nach zweimaliger Winterpause bereitet sich der Tabellenletzte VfL Bochum in Spanien auf die entscheidende Phase im Bundesliga-Abstiegskampf vor. Nach dem Auswärtsspiel am 12. November beim FC Augsburg bittet Coach Thomas Letsch sein Team drei Tage später noch einmal zum Training, ehe es einen ersten Urlaub gibt. Vom 28. November bis 22. Dezember wird wieder trainiert.

Nach Weihnachten und Neujahr geht es am 2. Januar weiter und am 7. Januar für eine Woche ins Trainingslager in Jerez. Am 21. Januar beginnt mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC die restliche Bundesligasaison. Nach einem Spiel am 10. Dezember im Ruhrstadion gegen den Zweitligisten Karlsruher SC sind in Spanien zwei weitere Tests geplant.

