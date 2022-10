Hat Kritik am Trainerkarussell geübt: Manuel Baum

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der frühere Bundesliga-Coach Manuel Baum hat die Vielzahl an Trainerentlassungen im deutschen Fußball kritisiert. "In Deutschland haben wir mittlerweile eine Halbwertszeit von elf Monaten", sagte der 43-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID) im Rahmen des Spielmacher-Kongresses in Köln: "Leider kannst du als Trainer fast nur kurzfristig denken."

Baum war 2020 nach nur drei Monaten im Amt beim späteren Bundesliga-Absteiger Schalke 04 entlassen worden, zuvor war er von 2016 bis 2019 für den FC Augsburg tätig. "Es wäre spannend, wenn sich die Vereine mehr mit strategischen Themen beschäftigen würden", sagte er. Der "Trainerlebenszyklus", so Baum, werde jedoch zunehmend kürzer: "Wenn du nach fünf Jahren, abgesehen von den Top-Trainern, vielleicht nicht mehr so gefragt bist, was machst du denn dann?"

Eine Rückkehr auf die Trainerbank kann er sich dennoch vorstellen. "Natürlich ist die Bundesliga hochspannend", sagte Baum: "Aber als Trainer musst du dir auch nebenbei ein zweites Standbein aufbauen, um in schwierigen Situationen authentisch entscheiden zu können." Nur so sei sichergestellt, keine "Entscheidungen zu treffen, hinter denen man nicht steht, nur um einen Job zu behalten".

Für seinen Ex-Klub aus Gelsenkirchen erwartet Baum auch nach der Entlassung von Frank Kramer eine schwierige Saison. "Man muss realistisch sein. Der Kader ist nicht von Haus aus so zusammengestellt, dass das automatisch passiert", sagte er mit Blick auf das Schalker Saisonziel Klassenerhalt: "Mehr gibt der Kader nicht her."

© 2022 SID