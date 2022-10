Breitenreiter will mutig gegen die Bayern spielen lassen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Trainer Andre Breitenreiter vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim möchte den Schwung aus den jüngsten Spielen mit in das Duell gegen Bayern München nehmen. "Wir wollen an die vergangenen Spiele anknüpfen und unsere Prinzipien auf den Platz bringen: Mutig auftreten und begeisternden Fußball zeigen", sagte Breitenreiter vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Seine Mannschaft habe in der laufenden Saison in nahezu jedem Spiel gezeigt, dass "wir es jedem Gegner schwer machen können", sagte Breitenreiter. Wichtig sei es, die "Initiative" zu ergreifen, dann "bin ich mir sicher, dass wir nicht chancenlos sein müssen".

Personell stehen hinter Andre Kramaric (Sprunggelenk) und Pavel Kaderabek (Wadenprobleme) noch Fragezeichen. Bei beiden müsse das Abschlusstraining abgewartet werden. Kevin Vogt fällt neben den Langzeitverletzten wegen einer Gelbsperre aus.

