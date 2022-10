Freiburg hat Chance auf Gruppensieg in der Europa League

Während der SC Freiburg sich mit einem Erfolg gegen Olympiakos Piräus den Gruppensieg in der Europa League sichern kann, braucht Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin für einen möglichen Einzug in die nächste Runde dringend drei Punkte gegen Sporting Braga. Selbiges Schicksal teilt der 1. FC Köln eine Etage tiefer in der Conference League, eine Niederlage gegen den FC Slovacko könnte schon das Aus bedeuten. In Freiburg rollt der Ball ab 21 Uhr, Berlin und Köln legen bereits um 18.45 Uhr los.

Alba Berlin muss in der EuroLeague nach Spanien zu Valencia Basket. Nach der ersten Niederlage im laufenden Wettbewerb gegen Titelverteidiger Anadolu Istanbul will der deutsche Double-Gewinner nun den vierten Sieg im fünften Spiel. Tipp-off ist um 20.30 Uhr.

Nach dem erneuten Gewinn der Klub-WM geht der deutsche Meister SC Magdeburg mit viel Selbstvertrauen in das schwere Champions-League-Spiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer KZ Veszprem aus Ungarn. Pokalsieger THW Kiel muss nach Frankreich zu Nantes. In Ungarn geht es um 18.45 Uhr los, das Duell der Kieler beginnt um 20.45 Uhr.

