Bundesliga: Thomas Reis übernimmt bei Schalke 04

Thomas Reis soll den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vor dem Abstieg retten. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge des entlassenen Frank Kramer an. Das gab der Tabellenletzte am Donnerstag bekannt.

Reis hatte in der vergangenen Saison überraschend mit dem VfL Bochum den Klassenerhalt geschafft. In dieser Spielzeit wurde er aber nach einer Niederlage bei seinem neuen Arbeitgeber am sechsten Spieltag entlassen. Reis wird die Königsblauen erstmals am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg betreuen.

