Erstes Spiel unter Reis: S04 bleibt Außenseiter

Neu-Trainer Thomas Reis geht als Außenseiter in sein Debüt für das Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. Sollten die Königsblauen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Tabellendritten SC Freiburg besiegen, zahlt Sportwettenanbieter bwin das Vierfache des Einsatzes zurück. Die Quote für einen Sieg der Breisgauer liegt bei 1,87. Für ein Remis gibt es immer noch eine Quote von 3,70.

Tabellenführer Union Berlin ist bei einer Quote von 2,10 der Favorit am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach. Für einen Erfolg hält bwin eine Quote von 3,40. Ausgeglichen sieht es dagegen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt aus. Der BVB (2,35) ist leicht favorisiert, doch die Hessen (2,80) liegen fast gleichauf.

