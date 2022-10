Rückrunde startet mit Spiel Leipzig gegen Stuttgart

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Die Bundesliga-Rückrunde startet nur zwei Tage nach dem Ende der Hinrunde mit der Partie zwischen dem Pokalsieger RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. Dies geht aus der Terminierung der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 17 bis 19 hervor. Die erste Partie der zweiten Saisonhälfte findet demnach am 27. Januar (20.30 Uhr) in Leipzig statt.

Aufgrund der WM in Katar (ab 20. November) fällt die Winterpause in diesem Jahr zwischen den 15. und 16. Spieltag. Die Partien zum Hinrundenabschluss finden am 24. und 25. Januar statt. Eröffnet wird der 17. Spieltag am Dienstag mit der Partie von Schalke 04 gegen Leipzig (18.30 Uhr), mittwochs muss unter anderem der derzeitige Tabellenführer Union Berlin bei Werder Bremen ran (20.30 Uhr).

Zwischen den beiden Achtelfinal-Wochen im DFB-Pokal (31. Januar/1. Februar sowie 7. und 8. Februar) empfängt Borussia Mönchengladbach die Schalker zum Topspiel am Samstag (4. Februar), einen Tag später beendet Bayern München den 19. Spieltag beim VfL Wolfsburg (17.30 Uhr).

