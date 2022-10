Almuth Schult gibt Debüt als DAZN-Expertin

Nationaltorhüterin Almuth Schult wird am kommenden Wochenende ihr Debüt als TV-Expertin beim Streaminganbieter DAZN geben. Am Sonntag (15.30 Uhr) wird die 31-Jährige die Bundesliga-Partie Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach begleiten. In Zukunft, so teilte DAZN mit, soll Schult zudem bei Partien der Champions League der Männer und Frauen zum Einsatz kommen.

Schult hatte bereits für die ARD als Expertin gearbeitet und wird dort auch die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) analysieren. Auf dem Fußballplatz war sie im abgelaufenen Sommer als Nummer zwei mit der Nationalmannschaft Vize-Europameisterin geworden. Nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg war Schult zuletzt zum Angel City FC nach Los Angeles gewechselt.

