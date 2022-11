Timo Baumgartl war selbst von Hodenkrebs betroffen

Foto: AFP/SID/UWE KRAFT

Fußball-Profi Timo Baumgartl von Union Berlin startet am Bundesliga-Wochenende eine Initiative zur Hodenkrebsvorsorge. "Es geht darum, die Menschen für die Vorsorge zu sensibilisieren und Hodenkrebs in der Gesellschaft bekannt zu machen", sagte der 26-Jährige in einem Instagram-Video, er appellierte: "Geht zur Vorsorge, es ist unfassbar wichtig. Lasst euch untersuchen!"

Einige Bundesliga-Spieler werden seine Aktion unterstützen, indem sie auf ihren Schuhen das Bild einer lila Schleife tragen.

Zuletzt waren in der Bundesliga neben Baumgartl, der nach einer Operation und einer Chemotherapie wieder spielt, noch mehrere andere Profis betroffen: Sebastien Haller von Borussia Dortmund sowie die Hertha-Spieler Marco Richter und Jean-Paul Boetius.

© 2022 SID