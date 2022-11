Bayern holt in der CL-Gruppenphase sechs Siege

Die Fußball-Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für die Saison 2022/23 bislang die zweitmeisten Punkte eingefahren. Demnach sammelten die acht Vereine bis zum Abschluss der Gruppenphase 13,750 Zähler, lediglich England war mit 16,571 Punkten noch stärker. Die Topligen aus Spanien mit 12,428 sowie Italien mit 11,928 Zählern blieben hinter der deutschen Eliteliga zurück.

In der Gesamtwertung liegt die Bundesliga damit weiter auf Rang drei, der Rückstand auf die zweitplatzierten Spanier sank auf unter zehn Punkte. Sieben der acht deutschen Teams erreichten im Europapokal die K.o.-Phase und sammelten damit Bonuspunkte für die Fünfjahreswertung. Nur der 1. FC Köln schied in der Conference League aus, allerdings verlor auch Spanien mit Atletico Madrid einen Klub in der Gruppenphase.

Der größte Sprung nach vorne in der Fünfjahreswertung gelang Belgien von Rang zehn auf acht. Die ersten vier der Tabelle zum Saisonende erhalten automatisch vier Startplätze in der Champions League 24/25. Der Stand in der UEFA-Fünfjahreswertung nach den Gruppenspielen der Europapokalwettbewerbe:

Land 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Gesamt

1. England 22,642 18,571 24,357 21,000 16,571 103,141

2. Spanien 19,571 18,928 19,500 18,428 12,428 88,855

3. Deutschland 15,214 18,714 15,214 16,214 13,750 79,106

4. Italien 12,642 14,928 16,285 15,714 11,928 71,497

5. Frankreich 10,583 11,666 7,916 18,416 10,916 59,497

6. Niederlande 8,600 9,400 9,200 19,200 10,300 56,700

7. Portugal 10,900 10,300 9,600 12,916 10,000 53,716

8. Belgien 7,800 7,600 6,000 6,600 10,600 38,600

9. Schottland 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400

10. Österreich 6,200 5,800 6,700 10,400 4,500 33,600

