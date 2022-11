Niko Kovac sieht Fortschritte beim VfL Wolfsburg

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg erkennt bei seinem Team eine neue Stabilität, die vor der WM-Pause zu weiteren Erfolgen führen soll. "Ich glaube, dass die Spieler jetzt eine Selbstverständlichkeit und Selbstvertrauen haben, was uns am Anfang so gefehlt hat", sagte der 51-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05: "Wir sind im Kommen, ich hoffe, dass wir das in den nächsten drei Spielen auch fortführen können."

Kovac, dessen Team zuletzt 4:0 gegen den VfL Bochum gewann, muss dabei allein auf Kevin Paredes und Bartol Franjic verzichten. Der Coach ließ durchblicken, dass er an der zuletzt erfolgreichen Startelf festhalten könnte: "Wir brauchen konzentrierte 90 Minuten gegen einen Gegner, der uns alles abverlangen wird."

