Kovac sieht Wolfsburg gegen BVB nicht als Außenseiter

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Nach sieben Pflichtspielen ohne Niederlage hintereinander sieht Trainer Nico Kovac den VfL Wolfsburg im Bundesliga-Heimspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Vize-Meister Borussia Dortmund nicht in der Außenseiterrolle. "Der BVB hat große internationale Klasse, aber wir sind überzeugt, dass wir mithalten können", sagte der Coach am Montag.

Voraussetzung dafür aber sei, so der 51-Jährige weiter, dass seine Mannschaft besser ins Spiel komme als zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg bei Mainz 05: "Da hatten wir in der Anfangsphase viel Glück und hätten in Rückstand geraten können."

© 2022 SID