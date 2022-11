14. Spieltag: Bayern trifft auf Werder Bremen

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags vor der WM-Pause stehen in der Bundesliga vier Begegnungen an. Dabei hat Tabellenführer Bayern München Aufsteiger Werder Bremen ab 20.30 Uhr zu Gast, zuvor könnte Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg zumindest bis Mittwoch auf Platz zwei springen. Zudem trifft der VfL Bochum auf Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart hat Hertha BSC zu Gast. Beide Spiele beginnen um 20.30 Uhr.

In der 2. Bundesliga kann der SC Paderborn mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Arminia Bielefeld vorerst auf Platz drei vorrücken. Fortuna Düsseldorf ist in einem Verfolgerduell bei Hannover 96 zu Gast, der FC St. Pauli kämpft gegen Holstein Kiel um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Zwei langjährige Bundesligisten stehen sich in der Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern gegenüber. Anpfiff ist jeweils um 18.30 Uhr.

