Frankfurt verlängert Vertrag mit Hauptsponsor

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Hauptsponsor Indeed erneut langfristig verlängert. Wie die Hessen im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilten, läuft der neue Kontrakt mit der größten Jobseite der Welt vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2026. Dabei wurde die seit 2017 laufende Partnerschaft mit dem langjährigen Trikotsponsor zusätzlich ausgeweitet.

Demnach unterstützt Indeed künftig auch die Frauenabteilung, den Jugendbereich, die U21, die Traditionsmannschaft sowie die Sparte eSport. "Wenn es in der Bundesliga in den letzten Jahren ein Best-Practice-Beispiel gegeben hat, wie Partnerschaft in allen Bereichen funktioniert, ist es das", sagte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Zahlenmäßig sei die SGE mit dem Sponsoring "im guten gehobenen internationalen Umfeld dabei", führte er aus. Der Verein sei "stolz, einen innovativen, leistungsstarken und verlässlichen Partner" an der Seite zu haben. "Das Zeichen kommt zur rechten Zeit vor dem Winter und rechtzeitig für die Planung zur neuen Saison", so Hellmann.

