Sorgen um Marco Reus kurz vor der Kadernominierung (Donnerstagnachmittag) des DFB für die WM in Katar: Der 33-jährige Kapitän von Borussia Dortmund droht wegen seiner Probleme am rechten Sprunggelenk auch das letzte Bundesliga-Spiel vor dem Turnier am Freitag bei Borussia Mönchengladbach zu verpassen. Es werde mit einem Einsatz für den Offensiv-Star "natürlich wieder eng", sagte Trainer Edin Terzic (40) nach der heutigen 0:2 (0:1)- Niederlage beim VfL Wolfsburg.

Marco Reus hat weiter Probleme am rechten Sprunggelenk

Foto: FIRO/FIRO/SID

Reus hatte die Partie gegen den Werksklub wegen der Verletzung verpasst. "Die Schmerzen waren einfach zu groß", sagte Terzic: "Wir werden uns das jetzt die nächsten Tage genau angucken - mit der großen Hoffnung, mit dem großen Wunsch, dass es dann eventuell für Freitag reicht." Richtig zuversichtlich klang er dabei aber nicht.

"Aber wir hoffen einfach, dass es ihm bald wieder besser geht und er beschwerdefrei Fußball spielen darf", sagte Terzic. Am Donnerstag gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für Katar bekannt. Die WM 2014 in Brasilien, als Deutschland Weltmeister geworden war, und die anschließende EM 2016 hatte Reus wegen Verletzungen verpasst.

