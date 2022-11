Baumgart will mit Erfolgserlebnis in WM-Pause gehen

Foto: AFP/SID/UWE KRAFT

Steffen Baumgart ist überzeugt, dass der 1. FC Köln mit einem Erfolgserlebnis in die WM-Pause gehen wird. "Wenn die Mannschaft sich wie bisher zeigt, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein", sagte der FC-Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich sehe uns dazu in der Lage, ein gutes Spiel zu machen."

Auch aufgrund vieler verletzter Leistungsträger holte Köln aus den vergangenen vier Ligaspielen nur einen Punkt und verlor den Kontakt zu den Europapokalplätzen. Bei den Berlinern, die mit sechs Zählern Rückstand auf Köln vom Relegationsplatz aus in den letzten Spieltag vor der WM-Pause starten, hofft Baumgart noch auf einen Einsatz von Abwehrchef Timo Hübers. In der Startelf werde der Abwehrchef aber "voraussichtlich nicht stehen", so der Coach

Der Gesundheitszustand von Rechtsverteidiger Benno Schmitz, dem am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen ausgewechselt werden musste, ist laut Baumgart "leider unverändert. Er wird nicht dabei sein."

