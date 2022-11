www.cashpoint.com präsentiert: Das Duell zweier deutscher Kultklubs! FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im Samstagabend-Spiel der 15. Runde der Deutschen Bundesliga ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. In der sicher ausverkauften Veltins-Arena "auf Schalke" in Gelsenkirchen. Beide Fan-Lager pflegen ja auch Fan-Freundschaften in die jeweiligen Bundesländer. Der FC Schalke 04 nach Bayern, respektive ins Frankenland zum 1. FC Nürnberg; der FC Bayern ins Ruhrgebiet zum VfL Bochum. Nachfolgend zur personellen Situation des aktuell Tabellenletzten und Spitzenreiters vor dem Match. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Zwei FC Bayern-Leistungsträger an alter Wirkungsstätte auf Schalke: Goretzka & Neuer. Re. ÖFB-Teamspieler Sabitzer

Foto: IMAGO/Lackovic



FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

Es ist die 103. Neuauflage in der Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Bisherige Duell-Bilanz: 18 Siege für den FC Schalke 04, 28 Remis und 56 Siege für den deutschen Rekordmeister.

FC Schalke 04 mit Rückenwind nach 1:0-Sieg über Mainz 05 Voraussichtliche Aufstellung: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, T.Mohr - Kral, Krauß - Drexler, Mollet,Bülter - Terodde. Trainer: Thomas Reis. Ergänzungsspieler: Heekeren (TW), Kolodziejczak, Schell, Aydin, Calhanoglu, Flick, Latza, Karaman, J. Larsson, Polter, Sané. Es fehlen: Cissé (Muskelverletzung), Fährmann (TW, Zerrung), Leo Greiml (Ex-Rapidler, Meniskus-OP), M. Kaminski (Risswunde), Mi. Langer (nicht berücksichtigt), Ouwejan (Innenbandverletzung im Knie), van den Berg (Sprunggelenkverletzung), Zalazar (Mittelfußbruch).

Personelle Ausgangslage: Polter bietet sich als Sturm-Alternative an, Latza und Larsson als Kandidaten für das Mittelfeld. In der Defensive hat Trainer Thomas Reis aufgrund der vielen Langzeitverletzten kaum Variationsmöglichkeiten. Rückenwind könnte der 1:0-Heimsieg am Mittwochabend gegen den FSV Mainz 05 geben (Goldtorschütze: Simon Terrodde).

FC Bayern: Rückkehr für Neuer & Goretzka an alte Wirkungsstätte

Voraussichtliche Aufstellung:

Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting. Trainer: Julian Nagelsmann.

Ergänzungsspieler: Ulreich (TW), de Ligt, Coman, Gravenberch, Sabitzer, Wanner, Tel. Es fehlen: Davies (Muskelfaserriss), Mané (Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen), T. Müller (muskuläre Probleme), Sarr (Knie-OP), Schenk (nicht berücksichtigt), Stanisic (Mandelentzündung). Personelle Ausgangslage: Für den verletzten Sadio Mané wird wohl Leroy Sané beginnen, Serge Gnabry (zuletzt mit Triplepack beim 6:1-Heim-Kantersieg über Werder Bremen) folglich auf die linke Seite rutschen. De Ligt kehrt in den Kader zurück und könnte für Dayot Upamecano sogar in die Startelf rutschen.

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München live